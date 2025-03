Rechter zet streep door massaontslag werknemers VS-ministeries

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft zes ministeries bevolen duizenden ontslagen werknemers opnieuw aan te nemen. De werknemers, die in hun proeftijd zaten, waren de afgelopen weken weggestuurd als onderdeel van het plan van president Donald Trump om de overheid fors in te krimpen.

Rechter William Alsup noemde het een schijnvertoning dat de ontslagen op basis van "slechte prestaties" waren gemotiveerd. Volgens hem is geprobeerd wettelijke vereisten te omzeilen, meldde de New York Times.

De rechter droeg de ministeries van Financiën, Veteranenzaken, Landbouw, Defensie, Energie en Binnenlandse Zaken op de ontslagen terug te draaien. "Het is een trieste dag dat onze regering een goede werknemer ontslaat en zegt dat het gebaseerd is op prestaties, terwijl ze heel goed weten dat dat een leugen is", zei Alsup.

Trump plant ondertussen een nieuwe golf ontslagen.