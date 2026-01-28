ECONOMIE
Media: agenten betrokken bij schietpartij Alex Pretti op verlof

Samenleving
woensdag, 28 januari 2026 om 19:03
MINNEAPOLIS (ANP/RTR) - De Amerikaanse federale agenten die zaterdag betrokken waren bij de schietpartij in Minneapolis, zijn op verlof gestuurd, melden Amerikaanse media, waaronder The New York Times. De Amerikaan Alex Pretti kwam bij dat vuurwapenincident om het leven.
Het overlijden van de man, een verpleegkundige in een ziekenhuis voor veteranen, veroorzaakte nationale verontwaardiging. Op beelden is te zien dat Pretti door agenten tegen de grond werd gewerkt en dat een agent vervolgens een vuurwapen van Pretti's lichaam pakt. Vlak daarna zijn schoten te horen.
Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid verklaarde zaterdag dat Pretti zich "gewelddadig verzette", maar lijkt volgens Amerikaanse media afstand te nemen van deze uitspraak. "De oorspronkelijke verklaring was gebaseerd op rapporten van de grenspolitie over een zeer chaotische situatie ter plaatse", vertelde een woordvoerder woensdag aan NBC News. Die voegde eraan toe dat "precies daarom" nog een onderzoek loopt.
Loading