Storm Kristin eist levens in Portugal

LISSABON (ANP/AFP) - In Portugal heeft storm Kristin in de nacht van dinsdag op woensdag aan minstens vier mensen het leven gekost, meldden autoriteiten woensdag. De storm zorgde daarnaast voor stroomuitval in meer dan 850.000 huishoudens en veroorzaakte veel schade aan wegen en spoorlijnen.

Een persoon kwam om het leven in de buurt van Lissabon, nadat zijn auto werd geraakt door een vallende boom. Drie anderen kwamen om het leven in het centraal gelegen district Leiria.

De Portugese regering noemde de storm een "extreem klimaatverschijnsel", met zware regenval en windstoten tot 150 kilometer per uur. Veel wegen zijn nog steeds afgesloten of geblokkeerd door bomen en puin. Hulpdiensten moesten meer dan 3000 keer in actie komen.

Portugal en Spanje zijn de afgelopen dagen vaker getroffen door noodweer. Zo zijn in Spanje circa honderd wegen door sneeuw moeilijk begaanbaar geworden.