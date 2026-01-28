VS-ambassadeur: relatie met EU wordt beter na handelsdeal

BRUSSEL (ANP) - De relatie tussen de VS en de EU wordt beter als de handelsovereenkomst tussen beide blokken eindelijk door de EU wordt bekrachtigd, zei de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Andrew Puzder. Ook een overeenkomst over zeldzame aardmetalen "zal aantonen dat er echte eenheid bestaat tussen de VS en de EU", zei hij woensdag in het Europees Parlement.

De vorige zomer gesloten handelsdeal tussen de VS en de EU voorkwam een handelsoorlog. Het Europees Parlement moet er nog over stemmen, maar heeft de stemming daarover vorige week voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege de Groenland-crisis.

Puzder was naar het parlement gekomen om het over de relatie tussen de VS en de EU te hebben. Die staat onder druk door de dreigementen van president Trump om Groenland in te lijven en extra handelstarieven op te leggen aan landen die Groenland steunden. Beiden zijn ingetrokken, maar het wantrouwen tegen de VS is groot, zo was woensdag merkbaar.

Parlementariërs van links tot rechts bekritiseerden Trump om de recente gebeurtenissen.