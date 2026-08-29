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Media: bekentenissen van brein achter 9/11 ongeldig verklaard

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 7:33
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NEW YORK (ANP) - Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Daarover berichten diverse Amerikaanse media, waaronder The New York Times. Sheikh Mohammed zou het "meesterbrein" achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest waarbij bijna 3.000 mensen omkwamen.
Deze week werd bekend dat zijn proces in juni 2028 van start zal gaan. Hij staat samen met drie medebeschuldigden terecht voor de aanslagen in New York en het Pentagon. Sheikh Mohammed werd in 2003 gearresteerd en later overgebracht naar Guantánamo Bay. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantánamo Bay echter niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen.
De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers. Sheikh Mohammeds bekentenissen werden als belangrijk bewijs beschouwd in deze zaak. Door deze uitspraak kan de zaak vertraging oplopen. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt.
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