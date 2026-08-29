Botox lijkt onschuldig, maar dit kan er allemaal misgaan

Een prikje tegen fronsrimpels, kraaienpootjes of een streng voorhoofd: botox lijkt voor veel mensen een laagdrempelige schoonheidsbehandeling. Maar het blijft een medische ingreep met botulinetoxine, een receptgeneesmiddel dat de signaaloverdracht tussen zenuwen en spieren tijdelijk remt. Meestal blijft een bijwerking beperkt tot een blauwe plek, zwelling of hoofdpijn. Soms krijgt iemand echter een hangend ooglid, een scheve gezichtsuitdrukking of problemen met zien. En heel zelden kan er sprake zijn van klachten met slikken, praten of ademen.

Dat betekent niet dat botox per definitie onveilig is. Wel is het belangrijk te weten dat niet iedere behandeling hetzelfde risico heeft. De dosis, injectieplaats, eigen anatomie, medische voorgeschiedenis en deskundigheid van de behandelaar maken verschil.

Van blauwe plek tot een te strak gezicht

De meest voorkomende klachten na een botoxbehandeling zijn reacties rond de prikplek. Denk aan pijn, roodheid, lichte zwelling, gevoeligheid en een blauwe plek. Ook hoofdpijn of een zwaar, strak gevoel in het behandelde deel van het gezicht kan voorkomen.

Het resultaat kan ook cosmetisch tegenvallen. Botox ontspant een spier. Als de werking zich in een ongewenste spier voordoet, of als de balans tussen spieren verandert, kan een gezichtsuitdrukking tijdelijk anders uitpakken dan verwacht.

Mogelijke gevolgen zijn:

Een hangend ooglid, ook wel ptosis genoemd.

Een gezakte wenkbrauw, waardoor iemand er vermoeid of somber kan uitzien.

Ongelijke wenkbrauwen of een asymmetrische blik.

Een te hoog opgetrokken buitenkant van de wenkbrauw, in de volksmond soms een ‘Spock-wenkbrauw’ genoemd.

Minder mimiek of een onnatuurlijk strak, ‘bevroren’ effect.

Een scheve glimlach, een veranderde mondhoek of minder controle over de lippen.

Droge of tranende ogen, irritatie, wazig zien of dubbelzien bij behandelingen rond de ogen.

De Nederlandse bijsluiter van Vistabel — een product met botulinetoxine type A dat voor cosmetische indicaties wordt gebruikt — noemt onder meer ooglidptosis en een hangende wenkbrauw. In de bijsluiter staat dat een hangend ooglid gemiddeld na negen dagen en een hangende wenkbrauw gemiddeld na vijf dagen kan optreden. De precieze kans op zulke effecten verschilt per product, dosis, injectiezone en onderzoek en is daarom niet met één algemeen percentage samen te vatten.

Een fout resultaat is niet altijd snel te herstellen

Een lastig aspect van botox is dat je het effect niet direct kunt terugdraaien. Het middel werkt tijdelijk, maar een ongewenst resultaat kan weken tot maanden zichtbaar blijven. Soms kan een arts een asymmetrie met een aanvullende, zeer gerichte behandeling verbeteren. Bij een hangend ooglid of een te zwaar voorhoofd is afwachten vaak noodzakelijk, eventueel met behandeling van klachten door een arts.

Ga daarom niet te snel terug voor extra injecties. Het volledige effect van botulinetoxine wordt vaak pas na ongeveer twee weken goed beoordeeld. Bijspuiten voordat het resultaat stabiel is, kan een asymmetrie of gebrek aan mimiek juist versterken.

Zeldzaam, maar wél reden voor alarm

Ernstige complicaties zijn zeldzaam, maar de officiële productinformatie waarschuwt dat botulinetoxine zich in uitzonderlijke gevallen buiten de injectieplaats kan verspreiden. Daardoor kunnen ook andere spieren zwakker worden.

Zoek onmiddellijk medische hulp bij:

Problemen met ademhalen, slikken of praten.

Toenemende, algemene spierzwakte of onverwachte zwakte buiten het behandelde gebied.

Verslikken of moeite om eten en drinken veilig door te slikken.

Galbulten, zwelling van gezicht of keel, piepende ademhaling, kortademigheid of een gevoel flauw te vallen.

Ernstige oogklachten, zoals dubbelzien of een oog niet goed kunnen sluiten.

Toenemende roodheid, warmte, pijn, pus of koorts rond een prikplek; dat kan passen bij een infectie.

Bij acute benauwdheid, zwelling van tong of keel, of ernstige slikproblemen is 112 bellen verstandig. De bijsluiter benadrukt dat adem-, slik- en spraakproblemen na toediening onmiddellijk met een arts moeten worden besproken. Mensen met bestaande slikproblemen of slikstoornissen worden in het bijzonder genoemd als groep voor wie cosmetisch gebruik van Vistabel niet wordt aanbevolen.

Een lage prijs is geen veiligheidskeurmerk

In Nederland is botulinetoxine een receptgeneesmiddel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat botox- en fillerbehandelingen medische handelingen zijn en dat er altijd een arts betrokken moet zijn. Injecteren is een voorbehouden handeling: een arts voert die uit, of een arts geeft een voldoende opgeleide behandelaar opdracht en houdt daarbij de benodigde betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Een schoonheidsspecialist mag niet zelfstandig injecteren. Vraag daarom vooraf wie de behandeling uitvoert, welke arts eindverantwoordelijk is en wat diens BIG-nummer is. Dat nummer is te controleren in het BIG-register. Ook moet botulinetoxine via een arts worden voorgeschreven en via een apotheek worden verstrekt.

Wees extra terughoudend bij behandelingen aan huis, informele ‘botox parties’ of aanbiedingen waarbij onduidelijk is welk product wordt gebruikt. Een lage prijs zegt niets over productherkomst, medische intake, hygiëne, dosis of nazorg.

Checklist vóór je een afspraak maakt

Controleer of een BIG-geregistreerde arts de behandeling uitvoert of aantoonbaar verantwoordelijk is.

Vraag welk product wordt gebruikt en of het via de reguliere medische route is verkregen.

Bespreek medicijngebruik, allergieën, eerdere behandelingen en neurologische, spier-, slik- of ademhalingsproblemen.

Stel een behandeling uit als er een infectie of ontsteking zit op de plek waar geprikt zou worden.

Vraag hoeveel eenheden worden gebruikt, welke spieren worden behandeld en wanneer controle mogelijk is.

Bewaar de gegevens van de kliniek en neem contact op als klachten verergeren of ongebruikelijk voelen.

Botox is iets anders dan filler

Botox en fillers worden vaak samen aangeboden, maar zijn niet hetzelfde. Botox ontspant spieren tijdelijk. Fillers voegen volume toe, meestal met hyaluronzuur. De ernstigste complicaties waar mensen vaak aan denken — zoals een vaatverstopping, huidafsterving of blindheid — worden vooral geassocieerd met fillers die onbedoeld in of vlak bij een bloedvat terechtkomen. Dat onderscheid is belangrijk: botox heeft eigen risico’s, maar die zijn niet identiek aan die van fillers.

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