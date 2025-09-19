Media: Berlijn desnoods zonder Parijs verder met nieuw vliegtuig

BERLIJN (ANP) - Duitsland overweegt zonder Frankrijk verder te werken aan een nieuw Europees gevechtsvliegtuig. Er is zoveel ruzie over de verdeling van het werk, dat Duitsland Frankrijk liever inruilt voor het VK of Zweden, zeggen ingewijden tegen Politico en andere media.

De ontwikkeling van het FCAS, dat de opvolger moet worden van de Eurofighters en Rafales van Duitsland en Frankrijk en andere Europese landen, loopt al lange tijd moeizaam. De Franse vliegtuigfabrikant Dassault Aviation, de Frans-Duits-Spaanse branchegenoot Airbus en het Spaanse Indra touwtrekken over ieders aandeel in het consortium dat de straaljager gaat bouwen. Dassault zou een veel groter deel of in ieder geval meer zeggenschap willen, naar eigen zeggen om te voorkomen dat het project verzandt en vertraging oploopt.

Duitsland hoopt dat de drie de zaak volgende maand vlottrekken. Anders kan het land een andere partner zoeken of alleen met Spanje verdergaan, hebben Duitse defensieambtenaren met Airbus besproken.