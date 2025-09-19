Schoof kan nog niet toezeggen dat Antifa op terrorismelijst komt

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof kan nog niet toezeggen dat de extreemlinkse beweging Antifa op de terrorismelijst komt. De Tweede Kamer heeft het kabinet daartoe opgeroepen, maar Schoof benadrukt dat het kabinet bij "zwaarwegende redenen" moties naast zich neer kan leggen.

Volgens de premier is het praktisch ingewikkeld om de beweging op de lijst te zetten, en gaat in principe de rechter daarover. Het kabinet had de Kamer dan ook afgeraden om in te stemmen met de motie van Forum voor Democratie, de BBB en PVV. Desondanks kreeg de motie steun van VVD, SGP en JA21. Het kabinet overlegt volgende week vrijdag in de ministerraad hoe het moet omgaan met de motie.

Dat de Kamer instemde met deze motie, komt volgens de premier vooral neer op "een duidelijk politiek signaal". Volgens Schoof "staat het de Kamer vrij iets dergelijks aan het kabinet te vragen". Maar de Tweede Kamer gaat er niet over, benadrukt Schoof: dat is aan de rechter of het Openbaar Ministerie.