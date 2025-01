Media: conservatieve Oostenrijkse ÖVP komt met interim-voorzitter

WENEN (ANP/AFP/RTR/DPA) - De conservatieve christendemocratische Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) schuift volgens media de 64-jarige partijsecretaris Christian Stocker naar voren als voorlopige partijleider. De partij moet op zoek naar een nieuwe leider sinds bondskanselier en partijleider Karl Nehammer zaterdag zijn aftreden aankondigde.

Eind september waren er parlementsverkiezingen en de ÖVP leed een smadelijke nederlaag. De rechtse FPÖ onder leiding van Herbert Kickl werd met bijna 29 procent van de stemmen de grootste van het land.

Nehammer heeft daarna pogingen gedaan een nieuwe regeringscoalitie te smeden waar de FPÖ geen deel van uitmaakt. Die pogingen zijn zaterdag definitief mislukt. De ÖVP en de sociaaldemocratische gesprekspartners van de SPÖ konden elkaar niet vinden over het te voeren economisch beleid. Of de FPÖ nu moet proberen een coalitie te vormen of dat er nieuwe verkiezingen komen, is nog niet bekend. Nehammer is naar president Alexander Van der Bellen gegaan en die zou zondagmiddag met zijn besluit komen over hoe het verder moet.

Het dagblad Kronen meldt dat de crisis bij de ÖVP waarschijnlijk nog wel even duurt. De nieuwe voorzitter moet op een partijcongres gekozen worden en dat kost tijd. Eind van de maand wacht volgens de krant de ÖVP mogelijk een nieuwe nederlaag, bij gemeenteraadsverkiezingen in de deelstaat Neder-Oostenrijk.