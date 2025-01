Gewonde man aangehouden na explosie in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Door een explosie bij een horecagelegenheid aan de Zusterstraat in Den Haag is de vermoedelijke dader in de nacht van zaterdag op zondag zelf gewond geraakt.

De politie kreeg rond 03.00 uur een melding over de explosie en trof ter plaatse verse bloedsporen aan. Een andere melding bracht de politie bij een man op de Strandweg, die gewond was aan zijn voet. Zijn signalement kwam overeen met de camerabeelden die agenten al hadden gezien.

De verdachte is een 29-jarige Hagenaar, die woensdag wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De explosie veroorzaakte alleen lichte schade aan het horecapand.