Media: donderdag tekenmoment voor Trumps vredesraad in Davos

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 21:17
anp190126196 1
DAVOS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De veelbesproken vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump wordt donderdag op het World Economic Forum officieel gelanceerd. Dat melden onder meer persbureau Bloomberg en politiek analist van CNN Barak Ravid. In de bijgevoegde uitnodiging worden staatshoofden uitgenodigd om te tekenen voor deelname.
Eerder op maandag werd bekend dat onder meer Rusland en Belarus zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de raad. Die moet gaan toezien op de wederopbouw en het bestuur van de Gazastrook, al lijken uitgelekte documenten in The New York Times te suggereren dat de missie van de raad breder moet worden dan slechts Gaza. Ook Nederland is gevraagd om deel te nemen. Verder zijn onder meer Jordanië, Argentinië, Polen en Turkije gepolst. Volgens persbureau Reuters heeft Marokko al aangekondigd te willen deelnemen.
Landen die willen deelnemen, wordt verzocht te betalen voor permanent lidmaatschap. Volgens sommige berichten zou die deelname wel 1 miljard dollar kosten.
