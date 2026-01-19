Oekraïense president verwacht grootschalige Russische aanvallen

KYIV (ANP) - Kyiv zegt zich voor te bereiden op een "grootschalige aanval" van Rusland. Dat schrijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. "De komende dagen moeten we uiterst waakzaam blijven", aldus Zelensky, die eraan toevoegt dat Rusland "wacht op het juiste moment" om aan te vallen. "Iedere regio moet paraat staan om snel te reageren", aldus de Oekraïense leider.

Eerder op maandag meldde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat de kerncentrale in het Oekraïense Zaporizja weer is aangesloten op het stroomnet. Die in het begin van de invasie zwaar belaagde centrale zat al herhaaldelijk zonder stroom en was daarom aangesloten op dieselgeneratoren om de reactoren te koelen.

De Oekraïense minister van Energie Denys Sjmyhal zei maandag te hebben vernomen dat Rusland voorsorteert op nieuwe aanvallen op Oekraïense energie-infrastructuur. Daarbij zou het ook gaan om faciliteiten die kernenergie ondersteunen.