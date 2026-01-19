ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïense president verwacht grootschalige Russische aanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 21:13
anp190126195 1
KYIV (ANP) - Kyiv zegt zich voor te bereiden op een "grootschalige aanval" van Rusland. Dat schrijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. "De komende dagen moeten we uiterst waakzaam blijven", aldus Zelensky, die eraan toevoegt dat Rusland "wacht op het juiste moment" om aan te vallen. "Iedere regio moet paraat staan om snel te reageren", aldus de Oekraïense leider.
Eerder op maandag meldde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat de kerncentrale in het Oekraïense Zaporizja weer is aangesloten op het stroomnet. Die in het begin van de invasie zwaar belaagde centrale zat al herhaaldelijk zonder stroom en was daarom aangesloten op dieselgeneratoren om de reactoren te koelen.
De Oekraïense minister van Energie Denys Sjmyhal zei maandag te hebben vernomen dat Rusland voorsorteert op nieuwe aanvallen op Oekraïense energie-infrastructuur. Daarbij zou het ook gaan om faciliteiten die kernenergie ondersteunen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

Loading