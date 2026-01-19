Surinaams hof verlaagt straffen voormalige financiële top

PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft maandag in hoger beroep tien jaar gevangenisstraf gekregen voor het overtreden van de anticorruptiewet en voor verduistering.

In december 2021 was hem twaalf jaar celstraf opgelegd, toen ook voor deelneming aan een criminele organisatie. De vijf rechters van het hof hebben dat laatste feit laten vallen, omdat dat niet alle verdachten in de zaak ten laste was gelegd.

In de eerste regering van Desi Bouterse, van 2010 tot 2015, gaf Hoefdraad leiding aan de Centrale Bank van Suriname. Van 2015 tot 2020 was hij minister van Financiën onder Bouterse.

Politiek showproces

In 2020 vertrok Hoefdraad uit Suriname, nog voordat het vonnis bij verstek was uitgesproken. In een schriftelijke reactie op zijn veroordeling noemde Hoefdraad de rechtsgang destijds een politiek ingegeven showproces.

Hoefdraads opvolger bij de Centrale Bank, Robert van Trikt, kreeg maandag in hoger beroep zes jaar celstraf. In 2022 was dat nog acht jaar.