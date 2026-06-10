Media: duizenden Iraniërs zonder water na aanvallen VS

SIRIK (ANP/AFP) - Duizenden Iraniërs in het zuidelijke Sirik zitten tijdens extreme hitte zonder drinkwater na Amerikaanse bombardementen, melden Iraanse staatsmedia. Waterreservoirs in het gebied zouden schade hebben opgelopen.

"Helaas hebben 20.000 inwoners van de regio na deze aanval geen toegang meer tot veilig drinkwater", citeert de staatstelevisie medewerkers van het waterbedrijf. "Met temperaturen tussen de 45 en 50 graden Celsius zijn de omstandigheden extreem zwaar en kritiek geworden voor de lokale bevolking." Er zou worden gezocht naar een manier om getroffen dorpen te helpen.

De Verenigde Staten en Iran hebben een wapenstilstand, maar de Amerikaanse krijgsmacht voerde toch weer aanvallen uit omdat een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald. De aanvallen waren volgens de VS gericht op militaire doelen bij de Straat van Hormuz, een zeestraat voor de Iraanse kust. Iran reageerde door zelf ook doelen in de regio onder vuur te nemen.