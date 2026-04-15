Media: geen besluit over mogelijk staakt-het-vuren in Libanon

TEL AVIV (ANP) - De vergadering van het Israëlische veiligheidskabinet is zonder besluit over een mogelijk staakt-het-vuren in Libanon geëindigd. Volgens The Times of Israel hebben twee Israëlische functionarissen die op de hoogte zijn van de zaak dit Channel 12 laten weten.

Een topfunctionaris meldde eerder op woensdag dat het Israëlische veiligheidskabinet om 19.00 uur bijeen zou komen. Met name de VS zou van Israël verlangen de aanvallen tijdelijk te staken.

Ondertussen worden er in de nacht van woensdag op donderdag door Libanese media melding gemaakt van Israëlische aanvallen op onder meer een ziekenhuis in Beiroet en op de buitenwijken van de zuidelijke stad Tyrus.