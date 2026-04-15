VS dreigen met sancties tegen kopers Iraanse olie

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben woensdag gedreigd sancties op te leggen aan kopers van Iraanse olie. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent tegen verslaggevers in het Witte Huis.

Volgens Bessent zijn de VS ervan overtuigd dat China dergelijke aankopen zal opschorten vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade van Iraanse havens. China kocht voorheen meer dan 80 procent van de geëxporteerde Iraanse olie.

"We hebben landen laten weten dat als ze Iraanse olie kopen, of als er Iraans geld op hun banken staat, we nu bereid zijn secundaire sancties op te leggen," aldus Bessent.

De Amerikaanse maritieme blokkade begon maandag. Het Amerikaanse leger heeft de eerste twee dagen van de blokkade tien schepen tegengehouden. Geen enkel schip heeft de blokkade doorbroken, stelt het Amerikaanse centrale commando CENTCOM woensdag in een bericht op X.