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Media: Huis van Afgevaardigden stemt weer tegen oorlog Iran

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 6:33
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WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is om de oorlog in Iran te beëindigen. Dat melden diverse Amerikaanse media.
Het is voor de derde keer dit jaar dat een dergelijke resolutie werd aangenomen. Deze keer werd de resolutie goedgekeurd met 220 stemmen voor en 204 stemmen tegen. Zeven Republikeinse volksvertegenwoordigers stemden mee met de Democraten.
Ook nu draaide het weer om de vraag of de Amerikaanse president Donald Trump de goedkeuring nodig heeft van de wetgevende macht om zijn militaire operaties in het Midden-Oosten voort te zetten. Het Amerikaanse Congres beslist over oorlogsverklaringen, terwijl de president militaire acties kan uitvoeren als opperbevelhebber. Voor langdurige inzet is echter opnieuw toestemming van het Congres nodig.
De stemming in het Huis betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het Congres doorlopen.
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