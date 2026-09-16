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Saudische luchtverdediging haalt drone nabij Mekka neer

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 6:28
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SANAA (ANP/RTR/AFP) - De Saudische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthi's uit Jemen onderschept en vernietigd voordat die de heilige stad Mekka bereikte. Dit maakte de door Saudi-Arabië geleide internationale coalitie die de regering in Jemen steunt woensdag bekend.
De woordvoerder van de coalitie spreekt op X van een "schandelijke daad" en volgens hem is de veiligheid van "de twee heilige moskeeën en de pelgrims een rode lijn". "De coalitie zal niet aarzelen om de nodige afschrikwekkende maatregelen tegen de Houthi's en hun vijandige en terroristische gedrag te nemen", aldus het bericht. Het was volgens de woordvoerder de tweede poging van de Houthi's sinds juli 2017 om Mekka aan te vallen.
De Houthi's ontkennen de aanval. "De beschuldigingen over de vermeende aanval op Mekka zijn een uitgekauwde leugen, die al eerder gebruikt is en die niemand meer voor de gek houdt", schrijft Houthi-functionaris Hazem al-Assad op X.
Organisatie voor Islamitische Samenwerking
De Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) veroordeelt de "gruwelijke aanvallen" die "de heiligheid van heilige plaatsen en moskeeën schenden en de gevoelens van moslims wereldwijd kwetsen".
Maandag lieten de Jemenitische Houthi's nog weten tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saudi-Arabië. Volgens de groep waren deze aanvallen een reactie op Saudische luchtaanvallen op Jemen. Het is sinds juli weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthi's en Saudi-Arabië. Al tienduizenden mensen zijn daardoor in Jemen ontheemd geraakt.
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