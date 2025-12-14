Media: Louvre vanaf maandag tot nader order dicht door staking

PARIJS (ANP) - De deuren van het Louvre in Parijs zijn vanaf maandag voor onbepaalde tijd gesloten vanwege een personeelsstaking, melden Franse media waaronder Le Figaro. De eisen van het personeel dateren al van voor de coronapandemie. De juwelenroof van 19 oktober zet daar nu kracht bij, aldus de krant.

De ruim 2000 werknemers van het Louvre eisen al jaren dat er meer personeel wordt aangenomen, vooral in beveiligingsfuncties. Dat werd afgedaan als paniekzaaierij, tot inbrekers onlangs slechts tien minuten nodig hadden om juwelen ter waarde van 88 miljoen euro te stelen.

Om de staking te voorkomen, heeft minister van Cultuur Rachida Dati meermaals overlegd met de directie en vakbonden van het Louvre. Ze beloofde het overheidsbudget voor het museum voor 2026 niet te verminderen en eerder aangekondigde ontslagen opnieuw te bekijken.

Elke dag staking kost het museum 400.000 euro, maar Dati wil ook schade aan het internationale imago van Frankrijk vermijden. Slechts 23 procent van de museumbezoekers zijn Fransen.