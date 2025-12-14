ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: Louvre vanaf maandag tot nader order dicht door staking

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 21:55
anp141225142 1
PARIJS (ANP) - De deuren van het Louvre in Parijs zijn vanaf maandag voor onbepaalde tijd gesloten vanwege een personeelsstaking, melden Franse media waaronder Le Figaro. De eisen van het personeel dateren al van voor de coronapandemie. De juwelenroof van 19 oktober zet daar nu kracht bij, aldus de krant.
De ruim 2000 werknemers van het Louvre eisen al jaren dat er meer personeel wordt aangenomen, vooral in beveiligingsfuncties. Dat werd afgedaan als paniekzaaierij, tot inbrekers onlangs slechts tien minuten nodig hadden om juwelen ter waarde van 88 miljoen euro te stelen.
Om de staking te voorkomen, heeft minister van Cultuur Rachida Dati meermaals overlegd met de directie en vakbonden van het Louvre. Ze beloofde het overheidsbudget voor het museum voor 2026 niet te verminderen en eerder aangekondigde ontslagen opnieuw te bekijken.
Elke dag staking kost het museum 400.000 euro, maar Dati wil ook schade aan het internationale imago van Frankrijk vermijden. Slechts 23 procent van de museumbezoekers zijn Fransen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

91415304_l

Je lijkt zwak door je troep en chaos, maar je bent juist sterk

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

1920x1080_cmsv2_ed52e1be-887c-5518-af11-041e0d83a879-9549162

Gen Z tegen de burn-out: wat kunnen jongeren zelf doen?

ANP-324889424

Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

Loading