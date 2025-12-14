ECONOMIE
Demonstratie tegen Israëlische zanger bij Concertgebouw voorbij

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 21:46
anp141225140 1
AMSTERDAM (ANP) - De demonstratie tegen het optreden van de Israëlische zanger Shai Abramson in het Concertgebouw is afgelopen. De laatste pro-Palestijnse actievoerders verlieten het Museumplein rond 21.30 uur, zag een ANP-verslaggever. Het aantal demonstranten was kort daarvoor snel afgenomen van enkele honderden tot enkele tientallen demonstranten.
Meerdere malen werden tijdens het protest rode en groene rookbommen afgestoken, kleuren die in de Palestijnse vlag zitten. Ook riepen de betogers dingen als "Concertgebouw schande, bloed aan je handen" en "Death to the IDF", verwijzend naar het Israëlische leger. De politie was massaal aanwezig en de ME had zich in een linie opgesteld voor de demonstranten, die achter hekken moesten staan. Op beelden is te zien dat sommige betogers een hek omgooiden, waarna zij uit de groep werden gehaald door politie en ME.
Eerder liet een woordvoerder van de politie weten dat meerdere mensen zijn aangehouden, het precieze aantal is nog onbekend.
