ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: meerdere doden bij schietpartij Bondi Beach in Sydney

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 10:35
anp141225057 1
SYDNEY (ANP) - Bij de schietpartij bij Bondi Beach in Sydney zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie ter plaatse volgens publieke omroep ABC. Er zou geen acute dreiging meer zijn, nadat twee mensen werden gearresteerd.
Wel roept de ordedienst nog steeds op niet naar het gebied te komen. Ambulance-eenheden zouden af en aan rijden. Meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht, aldus de ambulancedienst.
Op het beroemde Australische strand was een chanoekaviering gaande waarbij zo'n 2000 mensen aanwezig zouden zijn geweest, meldde The Jerusalem Post eerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538065439

Waarom de energieprijzen eindelijk dalen

ANP-543960345

Op je 40ste met pensioen: zo doen deze extreme spaarders het (en dit moet je er allemaal voor laten)

Scherm­afbeelding 2025-12-13 om 17.06.52

De VVD is blut, maar de leden willen niet betalen

hero divorcecorp 2014 1

8 horrorverhalen over scheiden

ANP-433810145

Word je ook vaak wakker vlak voor de wekker gaat? Je lichaam voelt het aan

190573796_m

Mazelen‑uitbraak in de VS: hoe vaccinwantrouwen de perfecte storm creëert

Loading