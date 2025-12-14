Media: meerdere doden bij schietpartij Bondi Beach in Sydney

SYDNEY (ANP) - Bij de schietpartij bij Bondi Beach in Sydney zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie ter plaatse volgens publieke omroep ABC. Er zou geen acute dreiging meer zijn, nadat twee mensen werden gearresteerd.

Wel roept de ordedienst nog steeds op niet naar het gebied te komen. Ambulance-eenheden zouden af en aan rijden. Meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht, aldus de ambulancedienst.

Op het beroemde Australische strand was een chanoekaviering gaande waarbij zo'n 2000 mensen aanwezig zouden zijn geweest, meldde The Jerusalem Post eerder.