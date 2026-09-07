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Media: meeting defensiewerkgroep EU-buitenlandchef gaat niet door

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 9:45
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BRUSSEL (ANP) - Een bijeenkomst van een nieuwe defensiewerkgroep onder leiding van EU-buitenlandchef Kaja Kallas die deze week gepland stond, gaat niet door. Dat melden meerdere media, waaronder Politico.
De buitenlandchef kondigde vorige week de werkgroep aan, waarin experts zich bezig zouden houden met gaten in Europees defensie- en veiligheidsbeleid. Het zou gaan om "hoge politieke en militaire leiders uit verschillende EU-landen, maar ook uit het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne", zei ze toen.
De bijeenkomst gaat niet door vanwege protest vanuit EU-lidstaten, melden bronnen aan Politico. "Sommige lidstaten vonden dat dit op dit moment niet de juiste weg was om op te gaan", aldus een EU-ambtenaar tegen de nieuwswebsite.
De positie van Kallas ligt de laatste tijd onder vuur. Er klinken geluiden uit onder meer Duitsland en Frankrijk om haar onafhankelijke EU-buitenlanddienst EEAS onder beheer te brengen bij de Europese Commissie.
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