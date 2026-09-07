Dit Nederlandse dorp is voor snel internet afhankelijk van Elon Musk

Jarenlang moesten bewoners van het Limburgse dorpje Terziet het doen met een tergend trage ADSL-verbinding. Bewoonster Dionne vertelt dat Formule 1 kijken via een stream er niet in zit. En kwamen er toeristen bij, dan werd het nog erger. Een normale, snelle verbinding? Die is er gewoon niet.

Een glasvezelproject leek de redding, tot bleek dat de huizen te ver uit elkaar liggen om het rendabel te maken. Bewoners moesten ook nog eens 1.000 euro zelf bijleggen. Het project ging niet door.

Wat bleef er over? Starlink. Voor zo'n 50 euro per maand heb je alsnog een prima verbinding, geleverd door de satellietdienst van Elon Musk

"Geen fan, maar weinig keus"

En dat wringt een beetje. Dionne is naar eigen zeggen geen fan van Musk, maar zoals ze het zelf verwoordt: als je snel internet wilt, heb je simpelweg weinig andere opties. Een gedwongen huwelijk, zeg maar.

Het verhaal van Terziet raakt ook een groter punt. Sterrenkundige Lucas Ellerbroek waarschuwt dat de duizenden Starlink-satellieten die inmiddels om de Aarde cirkelen, steeds meer licht weerkaatsen — met gevolgen voor de nachtelijke hemel en sterrenkundig onderzoek. Elke keer dat een dorpje als Terziet overstapt, groeit die satellietvloot dus een beetje verder.

Geen controle

Officieel moet in elke Nederlandse gemeente minstens 98 procent van het grondgebied beschikken over mobiele dekking van 10 Mbps. Maar Gulpen-Wittem, waar Terziet onder valt, is daar nog nooit op gecontroleerd.

Voor de bewoners van Terziet maakt dat weinig verschil. Thuiswerken, videobellen, een simpele Netflix-avond — het is allang geen luxe meer, maar iets wat gewoon moet werken. En als de enige manier om dat voor elkaar te krijgen toevallig via het bedrijf van 's werelds bekendste techmiljardair loopt, dan is dat maar zo.