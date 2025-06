Media melden ontploffing in regio waar Iraanse kernreactor staat

BUSHEHR (ANP/AFP/RTR) - Iraanse media melden een "enorme" explosie in de provincie Bushehr. Daar staat de enige Iraanse kernreactor.

Het Iraanse persagentschap Shargh meldt dat een explosie is gehoord. Fars meldt Israëlische aanvallen op twee locaties in de stad.

Het Israëlische leger benadrukt dat het niet de kernreactor in Bushehr heeft aangevallen, maar "raketlocaties en onbemande luchtvaartuigen" in onder meer Ahvaz, Bushehr en Isfahan.

Grootse consequenties

Een aanval op de kerncentrale zou volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) mogelijk de grootste consequenties voor de omgeving kunnen hebben. Er liggen "duizenden kilo's nucleair materiaal", zei het hoofd van het agentschap Rafael Grossi vrijdag.

"Landen in de regio hebben de afgelopen uren direct contact met me opgenomen om hun zorgen te uiten en ik wil absoluut en volstrekt duidelijk zijn: bij een aanval op de kerncentrale van Bushehr zou een voltreffer kunnen leiden tot het vrijkomen van een zeer hoge hoeveelheid radioactiviteit in het milieu."

Er zijn ook meldingen van ontploffingen in de regio Yazd.