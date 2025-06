Veijer haalt kotsend in zijn helm de finish bij rentree Moto2

SCARPERIA E SAN PIERO (ANP) - Collin Veijer heeft het zwaar gehad bij zijn rentree in de Moto2. De 20-jarige motorracer uit Staphorst moest dieper dan ooit gaan om de finish te halen in de Grote Prijs van Italië. "De laatste ronden was het aftellen. Ik moest zelfs twee keer overgeven in mijn helm", zei hij bij Ziggo Sport na de race, waarin hij als twintigste finishte. "Het is de eerste keer dat ik zo heb afgezien op de motor."

Veijer kon door een polsblessure twee grands prix niet meedoen, maar durfde het op het circuit van Mugello weer aan. Ook omdat hij over een week zich van zijn beste kant wil laten zien in de TT van Assen. "In de eerste rondjes ging het redelijk en klom ik naar de achttiende plaats. Maar ik wist dat ik het op het einde lastig zou krijgen, dus heb ik niet te gek gedaan. Het was zwaar, maar ik heb de finish gehaald en kan nu verder bouwen richting de TT."