ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: na twee jaar einde aan noodtoestand in zuiden Israël

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 13:11
anp271025121 1
JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz heeft besloten dat een tijdens de Hamasaanval van twee jaar geleden ingestelde noodsituatie ook in het zuiden van het land kan worden beëindigd. De bewindsman stelt in een verklaring dat hij een advies van de krijgsmacht overneemt, bericht nieuwssite Times of Israel.
De zogenoemde speciale situatie was in het hele land ingesteld na de verrassingsaanval van 7 oktober 2023, toen Hamas Israël binnenviel vanuit de Gazastrook. Het stelde de krijgsmacht in staat bijeenkomsten te beperken en gebieden af te sluiten. Die regeling bleef later alleen van kracht in het zuiden en wordt daar nu ook stopgezet.
"Het besluit weerspiegelt de nieuwe veiligheidssituatie in het zuiden van het land, die we te danken hebben aan de vastberaden en krachtige acties van onze heldhaftige troepen tegen de terreurorganisatie Hamas in de afgelopen twee jaar", citeert de nieuwssite uit een verklaring van Katz.
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

shutterstock_1653641029

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

anp271025058 1

Onderzoek: Nederland heeft veel meer arbeidsmigranten dan gedacht

Loading