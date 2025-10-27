Media: na twee jaar einde aan noodtoestand in zuiden Israël

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz heeft besloten dat een tijdens de Hamasaanval van twee jaar geleden ingestelde noodsituatie ook in het zuiden van het land kan worden beëindigd. De bewindsman stelt in een verklaring dat hij een advies van de krijgsmacht overneemt, bericht nieuwssite Times of Israel.

De zogenoemde speciale situatie was in het hele land ingesteld na de verrassingsaanval van 7 oktober 2023, toen Hamas Israël binnenviel vanuit de Gazastrook. Het stelde de krijgsmacht in staat bijeenkomsten te beperken en gebieden af te sluiten. Die regeling bleef later alleen van kracht in het zuiden en wordt daar nu ook stopgezet.

"Het besluit weerspiegelt de nieuwe veiligheidssituatie in het zuiden van het land, die we te danken hebben aan de vastberaden en krachtige acties van onze heldhaftige troepen tegen de terreurorganisatie Hamas in de afgelopen twee jaar", citeert de nieuwssite uit een verklaring van Katz.