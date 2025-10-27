ECONOMIE
Bloomberg: investeerders in de race voor Chinese tak Burger King

Economie
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 13:06
anp271025120 1
BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese investeerders HSG en CPE strijden om een meerderheidsbelang in de Chinese tak van hamburgerketen Burger King. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.
Het Amerikaanse moederbedrijf Restaurant Brands International zou al deze maand een koper kunnen kiezen. Binnenkort bij de presentatie van de kwartaalcijfers zou dan mogelijk een aankondiging volgen. Maar de gesprekken lopen nog en hoeven niet per se tot een deal te leiden, voegden de bronnen toe.
Burger King heeft ongeveer 1500 restaurants in China. Na tegenvallende verkopen in het land en problemen met Chinese leveranciers zoekt de keten naar verandering. Restaurant Brands werkte er eerst samen met een ander bedrijf, maar kocht die partner eerder dit jaar uit voor honderden miljoenen dollars.
Burger King is niet het enige bekende westerse merk dat in China een omslag wil maken. Andere bedrijven, waaronder Starbucks, proberen ook investeerders aan te trekken voor hun activiteiten in het land.
