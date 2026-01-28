Media: onderzoek naar dodelijke barbrand Zwitserland uitgebreid

BERN (ANP/AFP/DPA) - De Zwitserse autoriteiten hebben het onderzoek uitgebreid naar de dodelijke cafébrand in Crans-Montana rond de jaarwisseling. Omroep RTS bericht dat wordt gekeken naar de rol van een voormalige veiligheidsfunctionaris in het skiresort. Die zou verantwoordelijk zijn geweest voor brandveiligheidscontroles.

Het zou na de eigenaren van de bar de derde persoon zijn die strafrechtelijk wordt aangepakt bij het onderzoek naar de brand, die veertig mensen het leven kostte. De autoriteiten denken dat tijdens de nieuwjaarsfestiviteiten brand uitbrak doordat flessen champagne met een soort vuurwerk te dicht bij het plafond zijn gehouden. Naderhand kwam naar buiten dat jarenlang geen brandveiligheidscontroles uitgevoerd zouden zijn. De voormalige veiligheidsfunctionaris wordt volgens RTS op 9 februari verhoord.