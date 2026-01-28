ECONOMIE
Stille tocht voor gedode jongen Den Hoorn 'erg indrukwekkend'

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 20:41
DEN HOORN (ANP) - In Den Hoorn is woensdagavond een stille tocht gehouden voor de 16-jarige jongen die vorige week werd doodgestoken in de Zuid-Hollandse plaats. De opkomst bij de tocht was "erg indrukwekkend", laat een woordvoerder van Namens de Familie na afloop weten.
De moeder en de broers van het slachtoffer waren bij de tocht aanwezig. Zij zijn verdrietig, zegt de woordvoerder, maar ook dankbaar dat er zoveel mensen op de tocht zijn afgekomen. "Dat draagt ons, en dat draagt hem ook", zei de familie volgens de woordvoerder.
De jongen uit Delft werd op donderdag 22 januari neergestoken aan de Spoorplaats in Den Hoorn. Enkele dagen later hield de politie een 18-jarige jongen uit Rijswijk aan.
