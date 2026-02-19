ECONOMIE
Von der Leyen in maart naar Groenland

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 13:53
BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen brengt volgende maand een bezoek aan Groenland, laat haar woordvoerder weten. Een exacte datum is nog niet bekend.
Von der Leyen zei vorige maand dat de EU flink meer wil investeren in de veiligheid van het arctisch gebied, waar Groenland toe behoort. De aanleiding daarvoor was het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Groenland te annexeren. Hij zag daarvan af nadat de NAVO beloofde een nieuwe missie in het poolgebied te lanceren.
De EU en Groenland halen de banden al langer aan. Zo wil de EU in de komende meerjarenbegroting (2028-2034) dubbel zoveel geld reserveren voor Groenland. Ook was de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen eind vorig jaar in het Europees Parlement.
EU-kopstukken reizen ook af naar andere landen in Noord-Europa. Voorzitter van de Europese leiders António Costa is donderdag in Noorwegen en EU-buitenlandchef Kaja Kallas is te vinden in Zweden.
