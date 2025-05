Paul van Loon wint Prijs van de Kinderjury voor Efteling-sprookje

NOOTDORP (ANP) - Schrijver Paul van Loon heeft voor de elfde keer de Prijs van de Nederlandse Kinderjury gewonnen. Dat heeft boekenkoepel CPNB woensdag bekendgemaakt. Van Loon werd onderscheiden voor zijn boek Danse Macabre, waarin hij het verhaal achter de populaire nieuwe Eftelingattractie vertelt. De schrijver won de prijs voor het laatst in 2009.

De andere twee genomineerde boeken waren Meneer Bart van schrijver Joost Schijns en Kermiskind van Jacques Vriens. Meneer Bart gaat over een docent die omkwam bij de MH17-ramp. In Kermiskind geeft Vriens een inkijkje in het oude kermisleven.

In de categorie zeven tot negen jaar ging de Prijs van de Nederlandse Kinderjury naar youtubers Rutger Vink en Thomas van Grinsven, voor het boek De Avonturen van Rutger, Thomas en Paco: De Safari. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat het duo deze onderscheiding krijgt.

De prijsuitreiking vond plaats in Theater CulturA & Zo in Nootdorp. De genomineerde boeken zijn gekozen door kinderen in Nederland die de afgelopen twee weken konden stemmen. De Prijs van de Nederlandse Kinderjury bestaat sinds 1988 en geldt als de belangrijkste Nederlandse publieksprijs voor kinderboeken.