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In Twente wordt bovengemiddeld veel gedronken

Samenleving
door Gerard Driehuis
zondag, 16 augustus 2026 om 5:58
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Wie denkt dat er in Twente vaker stevig wordt gedronken dan in de rest van Nederland, heeft gelijk. Volgens cijfers van GGD, RIVM en CBS behoort Twente tot de Nederlandse regio’s met het hoogste percentage overmatige drinkers.
Het gaat om volwassenen van 18 tot 65 jaar die structureel meer alcohol drinken dan de gezondheidsrichtlijnen adviseren. Op de kaart is te zien dat vooral delen van het oosten en zuiden van het land relatief hoog scoren. Twente springt daarbij eruit.
Dat betekent natuurlijk niet dat elke Twentenaar vaak een borrel te veel neemt. Maar op regioniveau is het verschil opvallend. Het onderstreept opnieuw dat alcoholgebruik niet alleen een individueel onderwerp is, maar ook sterk verschilt per streek.

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