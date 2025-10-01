ECONOMIE
Reisorganisatie raadt Oktoberfestgangers aan af te wachten

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 11:37
MÜNCHEN (ANP) - Mensen die woensdag naar het Oktoberfest in München willen gaan, wordt aangeraden de situatie daar nog even af te wachten. Reisorganisatie Stoke Travel, die een camping in de Duitse stad biedt tijdens het volksfeest, verwacht dat ongeveer honderd mensen later op de dag naar het festivalterrein willen gaan.
De festivalorganisatie meldde dat het terrein tot zeker 17.00 uur dicht is. Campingmanager Corinna Howard van Stoke Travel laat weten dat relatief weinig mensen het feest op woensdagen bezoeken en dat de organisatie maatregelen van de politie doorgeeft aan de gasten. "We geven ze het advies om andere plekken te bezoeken. Ze zijn wel welkom om te gaan als ze dat willen." Dat moeten ze dan met het openbaar vervoer doen, de reisorganisatie biedt geen eigen vervoer naar het terrein. Meerdere ov-lijnen zijn stilgelegd.
Via Oktoberfestreizen.nl zouden woensdag geen mensen naar Oktoberfest gaan, meldt eigenaar John Zut. Zijn organisatie wacht het nieuws af.
