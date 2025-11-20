Media: Trump heeft vredesplan voor Oekraïne goedgekeurd

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft deze week een plan van 28 punten goedgekeurd voor vrede tussen Oekraïne en Rusland. Dat berichten media als CBS News en NBC News, die zich baseren op bronnen binnen de Amerikaanse regering.

Het vredesvoorstel zou de afgelopen weken in stilte zijn ontwikkeld. Daarbij waren gezant Steve Witkoff, vicepresident JD Vance, buitenlandminister Marco Rubio en Trumps schoonzoon Jared Kushner betrokken, zei een bron.

De Amerikanen zouden ook hebben overlegd met de Russische gezant Kirill Dmitriev. Eerder hebben andere media, zoals nieuwssite Axios, al bericht over het bestaan van het plan.

CBS schrijft dat er geen aanwijzingen zijn dat Oekraïne akkoord is. Wat tot dusver is uitgelekt, viel slecht in Europa. Zo schreef de krant The New York Times eerder dat in het plan staat dat de omvang van het Oekraïense leger flink wordt beperkt. Ook zou Oekraïne grondgebied moeten afstaan en afstand moeten doen van bepaalde langeafstandswapens.