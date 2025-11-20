Vrijwillige brandweer: vuurwerkverbod verandert oud en nieuw niet

BAARN (ANP) - De Vakvereniging van Brandweer Vrijwilligers (VBV) verwacht dat de jaarwisseling dit jaar niet anders zal zijn dan vorig jaar, ondanks het aankomende vuurwerkverbod. Dit zegt voorzitter Marcel Dokter. "We denken dat ook volgend jaar niet anders zal zijn", voegt hij eraan toe.

Het vuurwerk dat de brandweer de meeste problemen bezorgt, is al illegaal, licht de vakbondsvoorzitter toe. Hij spreekt van een uitdagende nacht, jaar na jaar. "Er is elk jaar extra inspanning. Zelfs met het vuurwerkverbod verwachten we een onrustige nacht met veel brandjes en hier en daar escalerend geweld."

Volgens hem verschilt het erg per regio hoe druk het is. "Er zijn veel dorpen en steden in het land waar de nieuwjaarsnacht op een heel normale manier passeert. Als je kijkt naar de regio Haaglanden zijn er enorm veel incidenten. Maar in andere veiligheidsregio's zijn er brandweervrijwilligers die de hele nacht in de kazerne blijven, alleen voor het geval dat."

Lichtste categorie

Dit jaar is waarschijnlijk het laatste jaar dat Nederlanders consumentenvuurwerk mogen afsteken. In juli stemde de Eerste Kamer in met een landelijk verbod op het bezitten, verkopen en afsteken van vuurwerk. Alleen vuurwerk in de lichtste categorie mag dan worden afgestoken, zoals sterretjes en knalerwten. Dit verbod geldt komende oud en nieuw in ieder geval nog niet. De wet moet nog worden uitgewerkt.

Twee weken geleden lieten vuurwerkverkopers nog aan het ANP weten dat de verkoop dit jaar stormloopt en dat ze meer omzet draaien dan vorig jaar.