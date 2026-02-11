ECONOMIE
Media: vervolging mislukt van Democraten na video voor militairen

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 11:33
anp110226104 1
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Openbaar Ministerie kan zes Democratische politici niet vervolgen voor het verspreiden van een video waarin ze militairen vertelden dat ze geen illegale bevelen hoeven op te volgen. Een onderzoeksjury weigerde volgens media als CNN en The New York Times de aanklachten goed te keuren. De beelden leidden tot een woedende reactie van president Donald Trump, die de zes verraders noemde die de doodstraf verdienen.
De zaak tegen de Democraten kwam naar verluidt van het kantoor van aanklager en Trump-bondgenoot Jeanine Pirro, een voormalige televisiepersoonlijkheid. Een bron zegt tegen The New York Times dat aanklagers de politici wilden vervolgen voor ondermijning van het moreel van de krijgsmacht. Die poging sneuvelde voor een grand jury. Zo'n onderzoeksjury bestaat uit burgers die moeten beslissen of er voldoende bewijs is om iemand in staat van beschuldiging te stellen.
