Media: vliegtuig naast explosieve drone Leipzig zat vol munitie

LEIPZIG (ANP) - Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarnaast een drone met een explosief werd gevonden, was gevuld met militaire munitie. Dat melden Duitse media, waaronder de Süddeutsche Zeitung (SZ). De munitie zou kort daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. Het was waarschijnlijk bestemd voor verder transport, staat in een vertrouwelijk politierapport.

Het is nog niet bekend wie er verantwoordelijk is voor de met explosieven geladen drone die in de nacht van dinsdag op woensdag werd ontdekt. Korte tijd later botste een ander vliegtuig in de lucht tegen een onbekend vliegend object. Dat toestel liep lichte schade op maar kon veilig landen in Hannover.

De luchthaven in Leipzig wordt veel gebruikt als tussenstop voor bijvoorbeeld militair materieel. Volgens SZ gaat dit ook om militaire transporten van de NAVO.