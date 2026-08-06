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Strijd om WK wielrennen in 2032 gaat tussen Nederland en India

Sport
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 13:06
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LEEK (ANP) - Groningen en Drenthe strijden alleen nog met India om de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat heeft voorzitter David Lappartient van de internationale wielerbond UCI bekendgemaakt tijdens een interview. Eigenaar Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Event, een van de organisaties achter het Nederlandse WK-bid, is blij met het wegvallen van concurrenten, maar ziet India als "een van de zwaarste tegenkandidaten".
"Eerst waren er vijf kandidaten, dus het is positief dat er drie zijn afgevallen en we zijn heel blij dat wij nog zijn overgebleven. Dat betekent dat we een serieuze kans maken", zegt Rondhuis, die met onder meer wielerbond KNWU en sportorganisator TIG Sports aan het bid heeft gewerkt.
Maar Rondhuis weet ook dat de UCI de wielersport graag mondialer maakt. Vier van de volgende zes WK's zijn al aan Europese landen vergeven. "De UCI wil heel graag naar India. Het is niet de vraag óf, maar wanneer daar een WK plaatsvindt. Maar wij durven met iedereen de strijd aan te gaan."
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