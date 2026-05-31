Media VS: Trump wil aanpassingen deal met Iran

Samenleving
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 7:10
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag geprobeerd om verschillende voorwaarden van een voorgestelde deal met Iran te wijzigen. Dat meldden Amerikaanse media zaterdag op basis van geïnformeerde bronnen.
Volgens The New York Times gaan Trumps wijzigingen over aanscherpingen van de voorwaarden en zou de herziene versie naar Iran zijn opgestuurd. Nieuwssite Axios meldde dat Trump delen van de overeenkomst die hij belangrijk vond, wilde versterken. Het zou onder meer gaan over het nucleaire materiaal van Iran en wat daarmee moet gebeuren.
Het voorstel dat op tafel lag, zou volgens persbureau AFP ter goedkeuring aan president Trump zijn voorgelegd. Maar tijdens een bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis nam de president geen besluit. Nieuwe aanpassingen aan het voorstel kunnen ervoor zorgen dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran nog dagen langer gaan duren.
