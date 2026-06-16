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Media: Zelensky liet Trump foto's zien van beschadigd klooster

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 16 juni 2026 om 19:49
bijgewerkt om dinsdag, 16 juni 2026 om 19:55
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De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse president Donald Trump tijdens hun korte ontmoeting rond de G7-top foto's laten zien van de schade aan het historische kloostercomplex Kyiv-Pechersk Lavra. Dat zeggen bronnen tegen nieuwswebsite Kyiv Independent en persbureau Reuters.
Een Europese diplomaat zei dat Trump zijn afkeer uitsprak over de aanval. Een andere bron noemde het "psychologisch" een slimme zet van Zelensky. Het gesprek zou constructief zijn verlopen, al deed Trump naar verluidt geen toezeggingen over verdere sancties tegen Rusland. De ontmoeting vond in de loop van dinsdag plaats en duurde volgens de Oekraïense nieuwssite ongeveer een half uur. Trump en Zelensky zouden elkaar later op de top nogmaals spreken.
Zelensky zei tijdens een afzonderlijk interview dat wereldleiders op de top in Évian-les-Bains het erover eens zijn dat Rusland de oorlog niet aan het winnen is. De stemming lijkt daarmee te zijn veranderd, zei hij.
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