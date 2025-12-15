ECONOMIE
Mediamagnaat Jimmy Lai opnieuw veroordeeld

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 5:00
HONGKONG (ANP) - De Brits-Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai is maandag door het Hooggerechtshof van Hongkong schuldig bevonden aan samenzwering met buitenlandse mogendheden en het publiceren van opruiend materiaal. De veroordeling valt onder de nationale veiligheidswet die China in 2020 aan Hongkong oplegde en kan uitmonden in een levenslange gevangenisstraf.
Lai (78), oprichter van de inmiddels opgedoekte krant Apple Daily en een uitgesproken criticus van de Chinese Communistische Partij, zit al sinds 2020 vast. Volgens de aanklagers stond hij aan het hoofd van complotten om buitenlandse landen aan te zetten tot sancties en andere vijandige maatregelen tegen China en Hongkong. Ook zou hij met zijn publicaties onvrede tegen de regering hebben aangewakkerd.
De rechter stelde dat er "geen twijfel" over bestaat dat Lai jarenlang wrok en vijandigheid koesterde tegenover China. De strafmaat wordt later bepaald.
