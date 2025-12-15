Australische premier wil strengere wapenwetten

SYDNEY (ANP) - De Australische premier Anthony Albanese heeft maandag gepleit voor strengere wapenwetten, een dag nadat bij een aanslag op een joodse viering bij Bondi Beach bij Sydney vijftien mensen om het leven kwamen.

"De regering is bereid alle noodzakelijke maatregelen te nemen, met inbegrip van strengere wapenwetgeving", zei Albanese. Eerder had de politie bekendgemaakt dat een van de twee daders een vergunning had voor het bezit van zes vuurwapens.

De schietpartij heeft het debat over vuurwapenbezit in Australië opnieuw aangewakkerd. Het land geldt sinds de aanscherping van de wapenwetgeving na een groot schietincident in 1996 als een van de strengst gereguleerde landen op dit gebied.