Medische controle Nederlanders klaar, vertrekken om 14.30 uur

DEN HAAG (ANP) - De medische controle van de Nederlandse opvarenden van de m/v Hondius is afgerond, meldt het ministerie van Volksgezondheid zondag. Ze zullen naar verwachting om 14.30 uur plaatselijke tijd met het vliegtuig van Tenerife naar Eindhoven vertrekken.

In Eindhoven volgt dan nog een kort medisch onderzoek, aldus het ministerie. Daarna worden zij met "veilig professioneel vervoer" naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden die meekomen "worden opgevangen in een quarantainelocatie, georganiseerd door de GGD".