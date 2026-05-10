Motorcoureur Veijer crasht in Grote Prijs van Frankrijk

LE MANS (ANP) - Moto2-coureur Collin Veijer is in de Grote Prijs van Frankrijk gecrasht. De 21-jarige Staphorster kwam ten val in de tweede ronde van de race op het circuit van Le Mans, die was ingekort en herstart na eerdere zware crashes. Veijer leek zich niet ernstig te hebben geblesseerd, maar kon ook niet verder.

Landgenoot Zonta van den Goorbergh beëindigde de race als dertiende. De zege ging naar Izan Guevara. WK-leider Manuel González en Iván Ortolá completeerden het volledig Spaanse podium.

Veijer vertrok vanaf de tiende positie en reed ten tijde van zijn crash zestiende. Bij de vorige race, eind vorige maand in Madrid, finishte de Nederlander als derde na vanaf poleposition te zijn gestart.