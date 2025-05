Meer aanvallen van wolven op vee 'zorgelijk', zegt LTO

DEN HAAG (ANP) - Boerenorganisatie LTO noemt de toename van het aantal aanvallen van wolven op schapen en ander vee "zorgelijk". Het aantal wolvenaanvallen op vee was nog nooit zo hoog als in het eerste kwartaal van dit jaar. "De groei in wolvenaanvallen laat zien dat er dringende behoefte is aan een snelle uitwerking van duidelijk landelijk beleid", reageert LTO.

In ongeveer negen van de tien gevallen hadden de landeigenaren niet genoeg preventieve maatregelen getroffen om de schade door wolven te voorkomen. "We vinden het belangrijk om onze leden te informeren en bewust te maken van de mogelijkheden rond preventie en subsidies hiervoor, en sporen hen ook aan hiervan gebruik te maken", zegt LTO hierover.

Maar arbeidskosten worden niet vergoed en vanuit ruimtelijk beleid is het niet altijd mogelijk om maatregelen te treffen, zoals het omheinen van percelen, legt de organisatie uit. LTO ziet daarom terughoudendheid bij boeren om die maatregelen toe te passen.