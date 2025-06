Meer Amerikaanse visumbeperkingen in strijd tegen fentanylcrisis

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft donderdag nieuwe visumbeperkingen aangekondigd in een poging de crisis te bestrijden die wordt veroorzaakt door de dodelijke drug fentanyl.

De inreisbeperkingen richt zich op "familieleden en naaste persoonlijke en zakelijke relaties" van drugshandelaren, aldus Rubio. De details van de maatregelen werden niet toegelicht.

"De fentanylcrisis in de Verenigde Staten is ongekend. Overdoses blijven de belangrijkste doodsoorzaak voor Amerikanen tussen de 18 en 44 jaar", aldus Rubio in een verklaring. Hij voegde eraan toe dat er in 2024 gemiddeld 220 sterfgevallen door overdoses per dag waren in de VS.

Fentanyl is een extreem krachtige en verslavende synthetische pijnstiller, die in de VS heeft geleid tot een ernstige drugscrisis met tienduizenden doden per jaar.