EU-leiders akkoord met verlenging sanctiepakketten tegen Rusland

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders hebben donderdag ingestemd met de verlenging van alle bestaande sanctiepakketten tegen Rusland. Dat zei de Poolse premier Donald Tusk na afloop van de EU-top in Brussel. In totaal gaat het om zeventien pakketten die om de zes maanden verlengd moeten worden.

"Het is altijd weer spannend", zei Tusk. Voor verlenging is unanimiteit nodig van alle 27 lidstaten. Hongarije dreigde meerdere keren met een veto. Na intensieve onderhandelingen kwam het tot dusver op het laatste moment altijd goed.

Nu is er een akkoord ruim voor de deadline van 31 juli. Zonder unaniem besluit vervallen alle sancties.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken moeten nog wel het definitieve besluit over verlenging nemen. Over het achttiende sanctiepakket is op de top geen akkoord bereikt.