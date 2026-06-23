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Volgens Trump is Reflecting Pool getroffen door vandalen met mes

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 5:26
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WASHINGTON (ANP) - De problemen met de Reflecting Pool in Washington zijn volgens Donald Trump niet het gevolg van een mislukte renovatie, maar van "vandalen met een mes". De Amerikaanse president zei maandag tijdens een evenement dat eigenlijk over kwantumcomputers had moeten gaan tegen verslaggevers dat de blauwe verflaag in het waterbassin is "opengesneden". Hij leverde hier geen bewijs voor.
Sinds de ruim 16 miljoen dollar (14 miljoen euro) kostende renovatie van het waterbassin tussen het Lincoln Memorial en Washington Monument eerder deze maand werd afgerond, zijn er problemen met de vijver. Hoewel de regering-Trump bleef beweren dat het "helderblauw" is, kleurde het water steeds groener. Inmiddels laat ook de verf los. Trump erkende afgelopen weekend al "problemen", maar plaatst de schuld buiten zichzelf, schrijft The New York Times.
Volgens Trump is met een mes een snee van zo'n honderd meter in de verflaag gemaakt. Er zijn volgens de autoriteiten vijf mensen gearresteerd wegens vandalisme, maar hun identiteit is niet vrijgegeven. The Washington Post sprak eerder met een oud-olympiër die was opgepakt, naar eigen zeggen omdat hij "als bezorgde burger" een strook verf had aangeraakt die tussen de algen dreef.
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