Wall Street overwegend lager door verkoopgolf in techsector

NEW YORK (ANP) - Wall Street is maandag overwegend lager gesloten. Stevige verliezen bij grote technologiebedrijven, waaronder SpaceX, overschaduwden het optimisme over de voortgang van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran.

De S&P 500, de index van 500 grote beursgenoteerde ondernemingen, eindigde 0,4 procent lager op 7472,79 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1,3 procent tot 26.166,60 punten. De Dow-Jonesindex ging wel omhoog. De beursgraadmeter van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven won 0,3 procent op 51.712,71 punten.

Beleggers op Wall Street keerden maandag terug van een lang weekend, want vrijdag waren de Amerikaanse beurzen dicht voor Juneteenth, waarbij de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht.

SpaceX

Bij de techbedrijven kreeg SpaceX een koersverlies voor de kiezen van 16,4 procent. Vorige week donderdag en woensdag daalde de koers van het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk ook al, na de succesvolle beursgang op vrijdag 12 juni. Bij die beursgang haalde SpaceX 75 miljard dollar op. Daarmee was het de grootste beursgang ooit. Het aandeel staat nog altijd ongeveer 15 procent hoger vergeleken met de introductiekoers van 135 dollar per aandeel.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, viel op met een koersverlies van ruim 5 procent. Dat had te maken met zorgen onder beleggers over de hoge investeringen in de techsector en of die voldoende rendement zullen opleveren. Daarnaast zijn in de afgelopen dagen twee prominente onderzoekers van Alphabet vertrokken naar concurrenten.

Ontstekingsremmers

Micron Technology (plus 6,8 procent) was wel gewild in de techsector. De koersstijging kwam in aanloop naar het kwartaalrapport van de chipfabrikant, dat woensdag na sluiting van de beurs wordt gepubliceerd.

Biotechnoloog Apogee Therapeutics viel op met een liefst 47 procent hogere koers. Het bedrijf wordt voor bijna 11 miljard dollar overgenomen door farmaceut AbbVie. Zakenkrant Financial Times had vrijdag al gemeld dat die overname naderde. Met de deal versterkt AbbVie zijn activiteiten op het gebied van ontstekingsremmers. Het Amerikaanse Apogee werkt aan middelen tegen onder meer eczeem.

De leverancier van bouwmaterialen Arcosa won 6,8 procent. Het bedrijf wordt overgenomen door branchegenoot CRH in een deal ter waarde van 8,5 miljard dollar.