Systemen van Rijkswaterstaat komen langzaam weer op gang

DEN HAAG (ANP) - De systemen van Rijkswaterstaat die door een landelijke storing eruit liggen, beginnen langzaam weer te werken. Dat meldt de weg- en waterbeheerder op X, waar het voorlopig communiceert over actuele verkeersinformatie nu meerdere RWS-websites eruit liggen. "De eerste systemen komen inmiddels weer in de lucht, wat een hoopgevend signaal is."

Door een landelijke technische storing kunnen onder meer bruggen, sluizen en tunnels niet centraal bediend worden. Ook kon RWS geen informatie geven via matrixborden boven snelwegen, zoals een rood kruis om een rijstrook af te sluiten. Volgens RWS is momenteel alleen nog de Corbulotunnel, die tussen Leiden en Voorschoten ligt, dicht. Maar waarschuwt wel dat de situatie op het wegennet nog kan veranderen. "De storing is nog niet opgelost, maar de ontwikkelingen gaan de goede kant op."